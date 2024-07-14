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Dev final bugün

EURO 2024 finalinde bugün İspanya ile İngiltere saat 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. Dev maç TRT 1’den yayınlanacak

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Dev final bugün

EURO 2024 finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı, Fransa'dan hakem François Letexier yönetecek. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İngilizler, son 16'da elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5'te Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İsviçre'ye penaltılarla geçerken, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1'de Watkins'le devirip finale çıktı. Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor. Üst üste ikinci kez finalde yer alacak İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İspanya ile İngiltere, 28. kez karşılaşacak. 27 maçta İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

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