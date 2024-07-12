EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı
İngiliz gazetesi The Guardian 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' listesini açıkladı. A Milli Futbol Takımımız'ın 2 yıldızı o isimlerin arasında yer aldı. İşte detaylar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:49
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Georges Mikautadze (Gürcistan)
Ruben Vargas (İsviçre)
Jan Oblak (Slovenya)
Nico Williams (İspanya)
Fabian Ruiz (İspanya)
Jerdy Schouten (Hollanda)
Francisco Conceiçao (Portekiz)
Ivan Schranz (Slovakya)
Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)
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