Haberler Haberler EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

İngiliz gazetesi The Guardian 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' listesini açıkladı. A Milli Futbol Takımımız'ın 2 yıldızı o isimlerin arasında yer aldı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:49
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EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

İngiliz gazetesi The Guardian 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' listesini açıkladı.

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

A Milli Futbol Takımımız'da başarılı performans sergileyen 2 isim listede yer aldı.

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

İŞTE DEĞERİNİ YÜKSELTEN 10 İSİM;

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Georges Mikautadze (Gürcistan)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Ruben Vargas (İsviçre)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Jan Oblak (Slovenya)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Nico Williams (İspanya)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Fabian Ruiz (İspanya)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Jerdy Schouten (Hollanda)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Francisco Conceiçao (Portekiz)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Ivan Schranz (Slovakya)

EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 oyuncumuz yer aldı

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

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