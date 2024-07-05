UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası yaptığı sevinç nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral için istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Avusturya karşısında büyük bir zafer elde eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.
Son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye maçına Merih Demiral'ın yaptığı sevinç damga vurdu.
UEFA, Avusturya maçında attığı golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan milli futbolcu hakkında soruşturma başlattı.
Alman basınından BILD, Merih'in 2 maçta men cezası aldığını açıklamasa TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cuma sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
2 MAÇTAN MEN TALEBİ
Milliyet'in haberine göre; UEFA'nın Avusturya ile oynanan maçta golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'ı disipline sevk etmesinin ardından 2 maçtan men edilmesini istediği öğrenildi.
Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açan UEFA, konuyla ilgili olarak İsviçreli disiplin müfettişini görevlendirdi.
İsviçreli müfettişin Merih Demiral için istediği cezanın ayrıntıları belli oldu. İsviçreli müfettişin, Merih Demiral'ın 2 müsabakadan men edilmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
DİĞER