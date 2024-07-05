UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Alman basınından BILD, Merih'in 2 maçta men cezası aldığını açıklamasa TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cuma sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.