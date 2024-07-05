Haberler Haberler UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası yaptığı sevinç nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral için istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:43
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UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geldi.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Millilerimizde galibiyeti getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Avusturya karşısında büyük bir zafer elde eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye maçına Merih Demiral'ın yaptığı sevinç damga vurdu.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

UEFA, Avusturya maçında attığı golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan milli futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Alman basınından BILD, Merih'in 2 maçta men cezası aldığını açıklamasa TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cuma sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

2 MAÇTAN MEN TALEBİ

Milliyet'in haberine göre; UEFA'nın Avusturya ile oynanan maçta golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'ı disipline sevk etmesinin ardından 2 maçtan men edilmesini istediği öğrenildi.

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih Demiral için istenen ceza

Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açan UEFA, konuyla ilgili olarak İsviçreli disiplin müfettişini görevlendirdi.

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