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A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayınladı. | Son dakika spor haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:25
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A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

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