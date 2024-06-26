Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası flaş manşet: Muhteşem Türkler yine...
EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükselen A Milli Takım'ımızın bu zaferi sonrası yüksek tempolu ve gergin geçen maç, dış basında da büyük dikkat çekti. İşte yabancı basından Türkiye Çekya maçı sonrası atılan manşetler ve flaş Türkiye yorumu...
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Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. (AS)
10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı. (A Bola)
18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu. (Mundo Deportivo)
Tosun'un geç gelen golü sonrası Türk lokumu. (RTE)
Cenk Tosun'un galibiyet golü, 10 kişilik Çekler karşısında Türkiye için turu garantiledi. (The Irish News)
Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerinden çıkan bir omuz... (The 42)
Montella'nın talebeleri, 10 kişilik Çekya karşısında dramatik bir zaferle EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi. (Sports Mole)
Cenk Tosun'un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getirdi; 10 kişi kalan Çekler turnuvaya veda etti. Türklerin rakibi Avusturya. (Daily Mail)
Çeklerin direnişi yetmedi, Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya kaldı. (The Standard)
Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti; Çekler, Antonin Barak'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartla 20. dakikada ağır yara aldı. (Sky Sports)
Çek Cumhuriyeti için hayal kırıklığı! 10 kişi kalan Tomas Soucek ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesine rağmen Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya yükseldi. (Goal)
Türkiye gergin maçta Çekleri devirerek son 16 turuna uzandı. (France24)
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