A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'dan Arda Güler yorumu! Son durumunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincento Montella EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte o sözler...

VINCENZO MONTELLA: ARDA GÜLER ÇOK UZUN SÜRE ALABİLECEK DURUMDA DEĞİL

"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."

"BU ÇOCUKLAR BİZİM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ"

"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."

"BASKI BİZİM İŞİMİZİN PARÇASI"

"30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."

"BİZ TEK VÜCUT OLDUK"

"Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz."

ALTAY BAYINDIR SORUSUNA CEVAP "Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?"

Vincenzo Montella: Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil.