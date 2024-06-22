Haberler Haberler İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılması halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek ve grup liderliği için de önemli bir virajı dönmüş olacak. İspanyol basını zorlu mücadeleyi manşete taşırken, A Milli yıldız Arda Güler ile Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

EURO 2024'te A Milli Takımımız, F Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak isteyen Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

F Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan ağlarına muhteşem bir gol atan Arda Güler ise kritik maç öncesi adından söz ettirmeye devam ediyor.

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

TARİHE GEÇTİ, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Gürcistan maçında attığı gol ile tarihe geçmişti. Genç yetenek, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesi İspanyol basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

TAM SAYFA MANŞET

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, manşetine Arda Güler'i taşıdı. Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te oynayacağı maça ithafen "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

MİLLİ TAKIM KAMPINA GİTTİLER

Milliyet'in derlediği haberde Milli Takım'ın kampında Arda Güler'i yakından takip eden İspanyol basını, o anları şu ifadelerle okurlarına aktardı:

İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

Arda Güler tüm medyanın ilgisini çekiyor. Genç Türk, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında hayal kırıklığına uğratmadı. Gürcistan'a karşı galibiyet golünü atmak için tüm sihrini ortaya koydu. İçindeki yeteneği ortaya çıkardı ve farklı olduğu için futbol dünyasında çok önemli biri olacağını bir kez daha gösterdi.

Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif
Türk Telekom
DİĞER
Gamze Özçelik'ten 13 günlük eşi Reshad Strik'a romantik kutlama! Aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı!
A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11'ler | Arda Güler oynayacak mı?
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
Son model Galatasaray! Transferler peş peşe...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella: Arda Güler'in oynama durumu...
Futbol resitalinde kazanan yok!
İSKİ 22 HAZİRAN rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 11:31
Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? 11:15
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 11:13
Meksika - Jamaika maçı ne zaman? Meksika - Jamaika maçı ne zaman? 11:00
Olcay Şahan'dan Arda Güler sözleri! Olcay Şahan'dan Arda Güler sözleri! 10:56
Ekvador - Venezuela maçı ne zaman? Ekvador - Venezuela maçı ne zaman? 10:55
Daha Eski
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 10:42
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek 10:09
Son model Galatasaray! Transferler peş peşe... Son model Galatasaray! Transferler peş peşe... 09:48
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 08:31
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! 00:56
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:37