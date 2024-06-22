İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılması halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek ve grup liderliği için de önemli bir virajı dönmüş olacak. İspanyol basını zorlu mücadeleyi manşete taşırken, A Milli yıldız Arda Güler ile Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı.
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Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesi İspanyol basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.
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İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, manşetine Arda Güler'i taşıdı. Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te oynayacağı maça ithafen "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.
MİLLİ TAKIM KAMPINA GİTTİLER
Milliyet'in derlediği haberde Milli Takım'ın kampında Arda Güler'i yakından takip eden İspanyol basını, o anları şu ifadelerle okurlarına aktardı:
Arda Güler tüm medyanın ilgisini çekiyor. Genç Türk, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında hayal kırıklığına uğratmadı. Gürcistan'a karşı galibiyet golünü atmak için tüm sihrini ortaya koydu. İçindeki yeteneği ortaya çıkardı ve farklı olduğu için futbol dünyasında çok önemli biri olacağını bir kez daha gösterdi.
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