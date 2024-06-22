İspanyol basınında manşet Arda Güler! "Ronaldo'ya meydan okuyor"

Arda Güler tüm medyanın ilgisini çekiyor. Genç Türk, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında hayal kırıklığına uğratmadı. Gürcistan'a karşı galibiyet golünü atmak için tüm sihrini ortaya koydu. İçindeki yeteneği ortaya çıkardı ve farklı olduğu için futbol dünyasında çok önemli biri olacağını bir kez daha gösterdi.