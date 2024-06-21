Slovakya - Ukrayna maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İlk maçta sürpriz yapan Slovakya Belçika'yı 1-0'la mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya kötü başlangıç yapmıştı.
Düsseldorf'da oynanan kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.
Slovakya - Ukrayna maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Slovakya - Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.