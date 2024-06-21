Haberler Haberler Hollanda 0-0 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

Hollanda 0-0 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda ile Fransa, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 00:52
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Hollanda 0-0 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda ile Fransa Almanya'nın Leipzig kentinde, şehirle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya geldi.

İki takım, bol pozisyonlu geçen maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Hem Hollanda hem de Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Hollanda averaj farkıyla zirvede bulunurken, Fransa 2. sırada yer aldı.

Hollanda, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da Avusturya ile karşılaşacak. Fransa ise aynı gün ve saatte Polonya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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