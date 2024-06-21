Hollanda 0-0 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda ile Fransa Almanya'nın Leipzig kentinde, şehirle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya geldi.
İki takım, bol pozisyonlu geçen maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Hem Hollanda hem de Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Hollanda averaj farkıyla zirvede bulunurken, Fransa 2. sırada yer aldı.
Hollanda, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da Avusturya ile karşılaşacak. Fransa ise aynı gün ve saatte Polonya ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
#ÖZET | 🇳🇱🇫🇷 Dev maçta gol sesi çıkmadı. 📌 Hollanda-Fransa maçın 0-0 beraberlikle sonuçlandı. #EURO2024 📽️ İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/4ao6BHXNgQ— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024