Haberler Haberler İskoçya - İsviçre CANLI İZLE (İskoçya - İsviçre CANLI) EURO 2024

İskoçya - İsviçre CANLI İZLE (İskoçya - İsviçre CANLI) EURO 2024

EURO 2024 A Grubu karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 21:51 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İskoçya - İsviçre CANLI İZLE (İskoçya - İsviçre CANLI) EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskoçya - İsviçre maçı 19 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ:

İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Adams, McGinn

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Shaqiri, Vargas

GOLÜ İZLEYİN

Türk Telekom
Panzerler zorlanmadan kazandı!
DİĞER
Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!
Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve 'Tarihi Alan' açılacak
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
Düelloda kazanan yok!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panzerler zorlanmadan kazandı!
Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri!
ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Haziran)
98. Gazi Koşusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 19:47
Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! 16:50
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 16:17
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 16:02
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 15:36
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 15:00
Daha Eski
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 14:46
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 14:31
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu 14:29
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 14:29
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56