İskoçya - İsviçre CANLI İZLE (İskoçya - İsviçre CANLI) EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskoçya - İsviçre maçı 19 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ:
İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Adams, McGinn
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Shaqiri, Vargas
GOLÜ İZLEYİN
🏆⚽ GOL | İskoçya hızlı çıktı, McTominay'in vuruşunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/Qde5zxqEZh— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024