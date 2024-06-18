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Romanya'dan gol şov

Ukrayna, Romanya karşısında ağır bir yenilgi aldı. Man, 2 asistle yıldızlaştı. Stanciu ve Marin’in Hagivari füzeleri görülmeye değerdi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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Romanya'dan gol şov

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı farklı geçti. Turnuvaya iddialı bir şekilde gelen Ukrayna, karşısında hiç beklemediği bir Romanya buldu. Rumenler, 29'da müthiş bir golle öne geçti. Kaleci Lunin'in kısa düşen vuruşunda sağ kanatta topu kapan Man, pasını ceza yayı gerisindeki Stanciu'ya çıkardı. Stanciu'nun gelişine gönderdiği müthiş füze, 90'dan ağlarla buluştu. 53'te Trabzonspor'un yeni transferi Draguş, başlattığı kontratakta pasını sağdaki Man'a aktardı. Maçın yıldızlarından Man, ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda çok sert vuran Razvan Marin skoru 2-0 yaptı. Hemen 4 dakika sonrasında bu sefer Trabzonsporlu Draguş, sahneye çıktı. Sağdan Stanciu ile paslaşarak kullandığı kornerde yeniden topu alan Man, ceza sahasına girdi. Yerden çevirdiği topa kale önünde dokunan Draguş farklı zaferi ilan etti: 3-0.

TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM FORMA GİYDİ

Romanya'nın Ukrayna zaferinde Süper Lig damgası da vardı. Romanya'da Gaziantep FK forması giyen kaleci Florin Nita ve Trabzonspor'un yeni transferi Draguş ilk 11'de başlarken, bir diğer Gaziantepli Sorescu ile Galatasaraylı Cicaldau kulübeden çıkamadı. Bir diğer Galatasaraylı futbolcu Morutan da sakatlığı nedeniyle EURO 2024'e gelemedi. Ukrayna filelerini havalandırıp maçın sonucunu belirleyen Draguş, etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HAGI'DEN SONRA DENNIS MAN

Ukrayna karşısında iki gol pası veren Parmalı Man, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası-Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu olmayı başardı.

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