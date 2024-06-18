Kerem Aktürkoğlu'dan 50 metre depar! 90+7'de boş kaleye yuvarladı...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki ilk maçımızda Gürcistan'la karşı karşıya geldik. 3-1 galip ayrıldığımız mücadelede attığımız goller ise turnuvanın kalitesine yakışır türdendi.

Mert Müldür'ün enfes volesi, Arda Güler'in müthiş füzesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun 50 metrelik deparı sonrası attığımız gollerle maça damga vurduk.

KEREM BOŞ KALEYE ATTI

Maçın 90+7. dakikasında skor 2-1 iken Gürcistan file bekçisi de köşe vuruşu için ceza sahamıza geldi, dönen topu kaptık ve Kerem Aktürkoğlu'nun 50 metrelik depası sonrası boş kaleye attığı golle durumu 3-1'e getirdik.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN O GOLÜ 👇