Haberler Haberler Kerem Aktürkoğlu'dan 50 metre depar! 90+7'de boş kaleye yuvarladı...

Kerem Aktürkoğlu'dan 50 metre depar! 90+7'de boş kaleye yuvarladı...

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılarak turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Maçta Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ise görülmeye değerdi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'dan 50 metre depar! 90+7'de boş kaleye yuvarladı...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki ilk maçımızda Gürcistan'la karşı karşıya geldik. 3-1 galip ayrıldığımız mücadelede attığımız goller ise turnuvanın kalitesine yakışır türdendi.

Mert Müldür'ün enfes volesi, Arda Güler'in müthiş füzesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun 50 metrelik deparı sonrası attığımız gollerle maça damga vurduk.

KEREM BOŞ KALEYE ATTI

Maçın 90+7. dakikasında skor 2-1 iken Gürcistan file bekçisi de köşe vuruşu için ceza sahamıza geldi, dönen topu kaptık ve Kerem Aktürkoğlu'nun 50 metrelik depası sonrası boş kaleye attığı golle durumu 3-1'e getirdik.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN O GOLÜ 👇

Milli Piyango
Arda, C. Ronaldo'nun rekorunu kırdı, tarihe geçti!
DİĞER
SON DAKİKA! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur ikinci kez anne oldu! Tuğçe Tayfur kızı Tuğçe Lina'ya kavuştu
'Jenerik Çocuklar' Türkiye Gürcistan'ı 3 golle devirdi
Courtouis'dan Arda Güler paylaşımı!
Kenan'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bizim Çocuklar harika başladı!
Arda, C. Ronaldo'nun rekorunu kırdı, tarihe geçti!
💥Süper Loto çekildi! (18 Haziran)
DGS ne kadar, kaç yıl geçerli?
TRT 1 CANLI İZLE HD
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! 20:48
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... 16:44
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! 16:17
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 16:02
Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! 14:46
Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! 14:44
Daha Eski
Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! 13:51
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 13:21
Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! 13:12
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 13:03
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 12:59
Premier Lig’de fikstür belli oldu! İlk hafta nefes kesecek Premier Lig’de fikstür belli oldu! İlk hafta nefes kesecek 12:21