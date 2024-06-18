Arda Güler'in golü sonrası Thibaut Courtois'dan flaş paylaşım!

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Bizim Çocuklar attıkları 3 golle de parmak ısırttı.

Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler maçın 65. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutla jeneriklik bir gol kaydeti.

⚽GOOOOLLL!! ARDA GÜLEEEERRRR!!! ALTIN ÇOCUK!! MÜKEMMEL GOL!! BİR JENERİKLİK GOL DAHA!!! ÖNE GEÇTİK!! pic.twitter.com/48j2O8viBS — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024

Arda'nın golü sonrası, Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois sosyal medyadan genç yıldız için bir paylaşımda bulundu.

Belçikalı kaleci paylaşımında Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.