Haberler Haberler Arda Güler'in golü sonrası Thibaut Courtois'dan flaş paylaşım!

Arda Güler'in golü sonrası Thibaut Courtois'dan flaş paylaşım!

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Arda Güler'in Gürcistan'a attığı enfes golün ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:32
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Arda Güler'in golü sonrası Thibaut Courtois'dan flaş paylaşım!

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Bizim Çocuklar attıkları 3 golle de parmak ısırttı.

Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler maçın 65. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutla jeneriklik bir gol kaydeti.

Arda'nın golü sonrası, Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois sosyal medyadan genç yıldız için bir paylaşımda bulundu.

Belçikalı kaleci paylaşımında Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

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