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Tomas Soucek: EURO 2024'ün favorisi Portekiz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Çekya'nın kaptanı Tomas Soucek, ilk maçta karşılaşacakları Portekiz'i turnuvanın favorisi olarak gördüğünü söyledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 19:36
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Tomas Soucek: EURO 2024'ün favorisi Portekiz

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta düzenlenen basın toplantısına katılan Soucek, "Portekiz sadece grubumuzun değil, turnuvanın favorisi. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Son birkaç yılda kalitelerini gösterdiler. Özellikle Ronaldo'dan bahsedecek olursak o hala büyük bir yıldız. Bruno Fernandes de aynı şekilde. Ancak sadece bu iki oyuncudan ibaret değiller. Kadroları giderek zenginleşiyor. Hem hücumda hem de savunmada kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Soucek, Portekiz maçını kazanabileceklerine inandığını belirterek "Bir şansımız olduğuna inanıyoruz. Futbolda her zaman kazanma şansı vardır. Her maç 0-0 başlar. Grupta her puanın önemi var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Turnuvanın ilk maçına ilk dakikadan itibaren başımız dik çıkacağız." diye konuştu.

"RONALDO'YA BİR SANTİM BİLE BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ"

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya karşı maç boyunca dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "Onun kalitesini ve yeterli alan verildiğinde gol atabileceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle ceza sahasında ona bir santim bile boşluk bırakmamalıyız. Adım adım takip edip etmeliyiz. Ancak bu sadece Ronaldo için değil, takım arkadaşları için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçın oyun planını oluşturduklarını aktaran Soucek, "Portekizlilere nasıl baskı yapacağımız, topu aldıktan sonra neler yapacağımız, topsuz nasıl hareket edeceğimiz konularına odaklandık. Takım uyumuna önem veriyoruz. Sonraki günlerde diğer maçlarla ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Çekya ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu'nda salı günü TSİ 22.00'de Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.

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