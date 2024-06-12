A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, taraftarlara açık antrenman düzenledi. Bizim Çocuklar'ın idmanına yoğun ilgi gösterildi. İşte kareler... | Son dakika spor haberleri
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 19:54 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 20:01
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ANTRENMANA YOĞUN İLGİ
Taraftara açık gerçekleştirilen idmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar biletleri daha önce tüketmişti.
Türk taraftarlar Türkiye tezahüratları ile büyük coşku yaşarken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.
MERT GÜNOK VE İRFAN CAN KAHVECİ TEDBİR AMAÇLI İDMANA KATILMADI
A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı.
Milli oyuncu Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da antrenmanın ikinci bölümünde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.
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