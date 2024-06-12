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A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, taraftarlara açık antrenman düzenledi. Bizim Çocuklar'ın idmanına yoğun ilgi gösterildi. İşte kareler... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 19:54 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 20:01
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A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

August Wenzel Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

ANTRENMANA YOĞUN İLGİ

Taraftara açık gerçekleştirilen idmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar biletleri daha önce tüketmişti.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

Türk taraftarlar Türkiye tezahüratları ile büyük coşku yaşarken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

MERT GÜNOK VE İRFAN CAN KAHVECİ TEDBİR AMAÇLI İDMANA KATILMADI

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

Milli oyuncu Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da antrenmanın ikinci bölümünde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Takım'dan taraftarlara açık antrenman!

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