Savunması parlayan İngiltere son 16'da!

D Grubu 3. maçında Wembley Stadı'nda Çekya'yla karşılaşan İngiltere mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan İngiltere grubu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.

Maçta Çekya'ya fırsat vermeyen İngiliz savunması tur biletinin kapılmasında büyük rol oynarken bu maçta da sahada sergilenen istikrarlı mücadeleyle dikkatleri çekti.

İşte İngiltere Milli Takımı'nın son 16'ya çıkılmasında büyük rol oynayan isimler...

JORDAN PICKFORD

27 yaşındaki file bekçisi grup maçlarında kalesini gole kapatarak İngiltere'nin D Grubu'ndaki başarısında büyük pay sahibi oldu. Everton'ın da kalesini koruyan Pickford, üç maçta toplam 270 dakika sahada kalırken 4 de kurtarış yaptı.

TYRONE MINGS

Gruptaki ilk İki maçta 90 dakika sahada kalan, Çekya karşısında ise 79. dakikada oyuna dahil olan 28 yaşındaki Mings, grupta oynanan 3 maçta toplam 191 dakika görev yaptı. Aston Villa'lı oyuncu 19.4 kilometre mesafe kat etti, 10 top çaldı, 9 kez top uzaklaştırdı ve 1 kez de kaleye giden topu engelledi.







JOHN STONES

Çekya maçında savunmada güven veren 27 yaşındaki savunmacı grupta oynanan üç maçta toplam 259 dakika sahada kaldı. Man City'li oyuncu 3 grup maçında 10 top kaparken 7 kez tehlikeli top uzaklaştırdı.

LUKE SHAW

25 yaşındaki Manchester United'lı savunmacı grup maçlarında toplam 12 kez top kaparak rakibe kolay atak şansı tanımayan isimlerden oldu. 19.9 kilometre mesafe kateden Shaw, 123 pasın 106'sını takım arkadaşlarıyla buluşturdu ve % 85'lik pas oranı yakaladı.