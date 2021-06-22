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Savunması parlayan son 16'da!

(Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda , ve İskoçya'yla mücadele eden son maçında Çekya'yı tek golle geçerek grubu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. İngiliz savunması ilk iki maçta olduğu gibi bu mücadelede de güven veren bir görüntü çizerek rakibe gol fırsatı tanımadı.

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:45 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:46
Savunması parlayan İngiltere son 16'da!

D Grubu 3. maçında 'nda 'yla karşılaşan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan İngiltere grubu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.

Maçta Çekya'ya fırsat vermeyen İngiliz savunması tur biletinin kapılmasında büyük rol oynarken bu maçta da sahada sergilenen istikrarlı mücadeleyle dikkatleri çekti.

İşte 'nın son 16'ya çıkılmasında büyük rol oynayan isimler...

JORDAN PICKFORD

27 yaşındaki file bekçisi grup maçlarında kalesini gole kapatarak İngiltere'nin D Grubu'ndaki başarısında büyük pay sahibi oldu. 'ın da kalesini koruyan Pickford, üç maçta toplam 270 dakika sahada kalırken 4 de kurtarış yaptı.

TYRONE MINGS

Gruptaki ilk İki maçta 90 dakika sahada kalan, Çekya karşısında ise 79. dakikada oyuna dahil olan 28 yaşındaki Mings, grupta oynanan 3 maçta toplam 191 dakika görev yaptı. 'lı oyuncu 19.4 kilometre mesafe kat etti, 10 top çaldı, 9 kez top uzaklaştırdı ve 1 kez de kaleye giden topu engelledi.



JOHN STONES

Çekya maçında savunmada güven veren 27 yaşındaki savunmacı grupta oynanan üç maçta toplam 259 dakika sahada kaldı. 'li oyuncu 3 grup maçında 10 top kaparken 7 kez tehlikeli top uzaklaştırdı.

LUKE SHAW

25 yaşındaki 'lı savunmacı grup maçlarında toplam 12 kez top kaparak rakibe kolay atak şansı tanımayan isimlerden oldu. 19.9 kilometre mesafe kateden Shaw, 123 pasın 106'sını takım arkadaşlarıyla buluşturdu ve % 85'lik pas oranı yakaladı.

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