Son dakika spor haberi: İtalya-İngiltere maçının sonucunu 8 yıl önceden bildi! Sosyal medyayı salladı

EURO 2020 finali nefesleri kesti. İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mücadele sonrası sosyal medya platformu Twitter'da yayılan bir tweet ise gündem oldu.

Bir kullanıcının 2013 yılında attığı ve maçın sonucunu bildiği paylaşım, büyük ilgi gördü ve 213 bine yakın beğeni aldı. Kullanıcı o tweetinde, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullanmıştı.