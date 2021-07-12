Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: İtalya-İngiltere maçının sonucunu 8 yıl önceden bildi! Sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberi: İtalya-İngiltere maçının sonucunu 8 yıl önceden bildi! Sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberleri... EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi 1-1 sona eren maçta İngiltere'yi penaltı atışlarıyla yenerek kupaya uzandı. Bu karşılaşmadan sonra bir kullanıcının maçın sonucuyla ilgili 2013 yılında attığı tweet gündem oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:21
Son dakika spor haberi: İtalya-İngiltere maçının sonucunu 8 yıl önceden bildi! Sosyal medyayı salladı

EURO 2020 finali nefesleri kesti. İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mücadele sonrası sosyal medya platformu Twitter'da yayılan bir tweet ise gündem oldu.

Bir kullanıcının 2013 yılında attığı ve maçın sonucunu bildiği paylaşım, büyük ilgi gördü ve 213 bine yakın beğeni aldı. Kullanıcı o tweetinde, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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