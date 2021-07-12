Son dakika spor haberi: Harry Kane İtalya-İngiltere maçı sonrası konuştu!

EURO 2020 finalinde İtalya'ya seri penaltı atışları sonucu mağlup olarak şampiyonluğu kaybeden İngiltere'de kaptan Harry Kane, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

İyi bir takıma karşı oynadık ve harika başladık. Belki sonra çok geri yaslandık. Bazen çok erken gol atmak, baskıyı hissetmene neden olur. Kontrol elimizde gibiydi, çok fazla şans yakalamalarına izin vermedik.

Kaçırılan penaltılara da değinen Kane, sözlerine şöyle devam etti:

Başını dik tutmalarını söyledim. Herkes penaltı kaçırabilir. Birlikte kazandık, birlikte kaybettik. Buradan ders çıkarıp devam edeceğiz. Bu oyuncular gelişecek, Dünya Kupası için daha motive gelecekler