Son dakika spor haberi: Hollanda'da Frank de Boer'un görevine son verildi!

EURO 2020 son 16 turunda Çekya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Hollanda'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, alınan sonucun ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.



DE BOER: HEDEFE ULAŞAMADIK

Frank De Boer görevden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hedefe ulaşamadıklarını belirten De Boer, "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim."

NICO-JAN HOOGMA: YENİ BİRİNİ BULMALIYIZ

Hollanda Milli Takım Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma "Frank'ın tüm çabasına rağmen en azından çeyrek final hedefine ulaşamadık. Çeyrek finale çıksaydık, farklı bir değerlendirme olabilirdi. Daha iyi bir Avrupa Şampiyonası düşündük ama olmadı. Frank'ın vedasından sonra yeni birini bulmalıyız. Çünkü 1 Eylül'de Norveç ile önemli bir maça çıkacağız." dedi.