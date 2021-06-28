Fransa İsviçre | CANLI

EURO 2020'de heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Fransa ile İsviçre, çeyrek finale adlarını yazdırabilmek için karşı karşıya geliyor. Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalıyor. Zorlu müsabakada kazanan taraf, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi olacak. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

FRANSA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

EURO 2020'de Fransa ile İsviçre'nin karşı karşıya geldiği son 16 turu maçı saat 22:00'de başladı. Kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.