Hollanda - Çekya | CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.
Bu karşılaşmada tur atlayan takım çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi olacak.
HOLLANDA - ÇEKYA İLK 11'LER
Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.
HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Çekya maçı 27 Haziran Pazar günü saat 19:00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.