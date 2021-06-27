Haberler Euro 2020 Hollanda - Çekya | CANLI

Hollanda - Çekya | CANLI

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hollanda ile Çekya son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor. Bu karşılaşmada tur atlayan takım çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi olacak. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:58
Hollanda - Çekya | CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

Bu karşılaşmada tur atlayan takım çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi olacak.


HOLLANDA - ÇEKYA İLK 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Çekya maçı 27 Haziran Pazar günü saat 19:00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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