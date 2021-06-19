A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü'den İsviçre maçı öncesi açıklamalar

A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yıldız savunmacımız Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o sözler...



Şenol Güneş: "İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti.

İlk maçta her türlü oyunu ve sonucu bekleyebilirdik ama Galler maçı ağır geldi. 2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık.

Beklentilerin altında kalmak genç kadromuzu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi bir hal vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek ve bunu aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık.

4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular.

Oyunumuzun felsefesinde ve kazanma ruhunda biraz daha üst seviye çıkmamız lazım, o tepkiyi ilk iki maçta gösteremedik. Herkesin eleştirilerine saygı duyuyorum çünkü oyundan memnun değiller. Biz de kendimizden memnun değiliz.

Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Oyuncularımdan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu anda en iyi olarak çıkamadık. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz."



Çağlar Söyüncü: "Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Son bir maçımız var. En iyi ve bize yakışan şekilde 3 puan alıp devam etmek istiyoruz, kapatırsak da böyle kapatmak istiyoruz. Yarın son şansımız."