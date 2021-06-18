Lordlar takımı

Kulüp takımlarının başarısını bu kez milli takıma yansıtmak isteyen İngilizler, tarihin en pahalı kadrosuyla turnuvaya katıldı. 1 milyar 260 milyon euro'luk oyuncu ekibiyle turnuvanın en zengin takımı olan İngiltere, EURO 2020'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor. İlk maçında son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşılaşan İngilizler, maçı Sterling'in golüyle 1-0 kazandı. Ada temsilcisi, yıllar sonra açılışı galibiyetle yapmayı başardı.

ADETA YILDIZLAR GEÇİDİ

İngiltere'nin kadrosunda 'yok' yok! Kaleyi Evertonlı Pickford koruyor. Savunmasında M. City'den Kyle Walker ile John Stones, Aston Villa'dan Tyrone Mings, A. Madrid'den Kieran Trippier var. Orta sahada Declan Rice ile Kalvin Phillips iki dinamo. Chelseali Mason Mount, City'den Raheem Sterling, Phil Foden ve santrfor Harry Kane takımın gol silahları. Yedeklerde Jack Grealish, Marcus Rashford, Jude Bellingham gibi silahlar var.

STERLING PARLIYOR

İngıltere'nin 26 yaşındaki yıldızı Raheem Sterling, Hırvatistan karşısında alınan 1-0'lık galibiyette golü atmıştı. Takımın liderlerinden olan M. City oyuncusu Sterling, turnuvaya hızlı bir giriş yaptı. Golün asistini ise şık çalımların ardından Kalvin Phillips yaptı.

KANE 120 MİLYON

Karıyerini Tottenham'da sürdüren Harry Kane'in güncel piyasa değeri 120 milyon euro. Milli takımın kaptanlığını yapan 27 yaşındaki golcü 55 maçta boy gösterdi. Kane, milli formayla 34 gol attı. İngilizlerin çok güvendiği yıldız futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 49 maça çıkarken 33 gol, 17 asistle parmak ısırttı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise 12 gol attı.

2016'DAN BERİ VAR

İngiltere Milli Takımı'nın başında 2016'dan bu yana Gareth Southgate var. Milli takımın başında 51 maça çıkan 50 yaşındaki hoca 35 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 2.18 puan ortalaması tutturdu.