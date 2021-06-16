Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

Son dakika spor haberleri: maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! ...

A Milli Takım'ımız, 'ndaki ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ile rakip oyuncular arasında Galler ceza sahasında tartışma yaşandı. Daha sonra diğer futbolcular da olaya dahil oldu. Maçın hakemi pozisyonun ardından 3 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:05
Son dakika spor haberleri: Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

'nda A Milli Takım'ımız, ile karşı kaşıya geldi. 'nda oynanan mücadelenin son anlarında sahada tansiyon bir anda yükseldi. 90. dakikada Galler ceza alanında yaşanan bir pozisyonun ardından ile Galler'li futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra diğer futbolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, maçın hakemi , olaya karışan Burak Yılmaz, ve 'e sarı kart gösterdi.

İşte o pozisyon:

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