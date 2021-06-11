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Son dakika haberleri | maçının ardından konuştu!

'nin açılış maçında ile karşılaştı. Mücadele İtalyanların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından milli yıldızımız , açıklamalarda bulundu. İşte Kenan'ın o sözleri...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:18
Son dakika EURO 2020 haberleri | Kenan Karaman Türkiye İtalya maçının ardından konuştu!

'nin açılış maçında ile karşılaştı. Mücadele İtalyanların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından milli yıldızımız , açıklamalarda bulundu.

İşte Kenan'ın o sözleri;

İlk yarı skoru tuttuk. İtalya genç ve etkili bir takım. Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık, bunun olmaması lazım.

Henüz hiçbir şey bitmedi, 2 maçımız daha var. Şimdi önümüzdeki maçına hazırlanacağız.

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