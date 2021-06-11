Son dakika EURO 2020 haberleri | Kenan Karaman Türkiye İtalya maçının ardından konuştu!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya ile karşılaştı. Mücadele İtalyanların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından milli yıldızımız Kenan Karaman, açıklamalarda bulundu.

İşte Kenan'ın o sözleri;

İlk yarı skoru tuttuk. İtalya genç ve etkili bir takım. Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık, bunun olmaması lazım.

Henüz hiçbir şey bitmedi, 2 maçımız daha var. Şimdi önümüzdeki Galler maçına hazırlanacağız.