Ziraat Türkiye Kupası
Haberler ESPOR TESFED ve TFF'den Espor Ligi Mutabakatı

TESFED ve TFF'den Espor Ligi Mutabakatı

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Bu iş birliği, futbol esporu alanında Türkiye'nin uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma gelmesini hedefliyor.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 10:34
TESFED ve TFF'den Espor Ligi Mutabakatı

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile espor liglerinin düzenlenmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

Türkiye Espor Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "TFF ile eSüper Lig olmak üzere ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi olarak mutabakata varıldığını memnuniyetle bildiriyoruz. Bu mutabakat, liglerin organizasyonunun yanı sıra futbol oyunlarında emilli futbol takımlarının oluşturulması süreçlerini de kapsamaktadır." denildi.

İki federasyonun Türkiye'yi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmek için bir araya geldiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ortak hedefimiz, futbol esporu alanında ülkemizi global ölçekte daha rekabetçi, profesyonel ve sürdürülebilir bir noktaya taşımaktır. Bu iş birliği ve mutabakatın Türk espor ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

