Ziraat Türkiye Kupası
Haberler ESPOR Altay Espor Takımı VPG Spain şampiyonu oldu

Altay Espor Takımı VPG Spain şampiyonu oldu

ALTAY Espor Takımı, en prestijli 11v11 espor liglerinden biri olan VPG Spain’de, FC 26 sezonu finalinde Villarreal CF Esports’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 10:30
Altay Espor Takımı VPG Spain şampiyonu oldu

En prestijli 11v11 espor liglerinden biri olan VPG Spain'de Altay Espor, FC 26 sezonu finalinde güçlü ekiplerden Villarreal CF Esports ile karşılaştı. İki maç üzerinden oynanan finalde Altay Espor Takımı, rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek kupa sevinci yaşadı. Altay Espor, elde ettiği bu sonuçla uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü.

İSPANYA LİGİNDE TEK TÜRK TAKIMI

Birçok lig ve turnuvada sayısız başarılar elde eden Altay Espor Takımı, son olarak Avrupa arenasında VPG Spain'de mücadele etti. Oyuncu kadrosu tamamen İspanyol isimlerden oluşan Altay Espor, ligde yer alan tek Türk takım olarak dikkat çekti. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla öne çıkan Altay Espor, şampiyonluğa ulaşarak yalnızca yerel değil, Avrupa ölçeğinde de rekabet edebilen bir kulüp olduğunu bir kez daha gösterdi.

Öte yandan Türkiye Espor Pro Ligi'nde de (TEPL) lider durumda yer alan Altay Espor Takımı, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen ve 5 bin dolar ödül havuzuna sahip uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olmuştu.

ERDİCAN ÇİLENGİR: ŞAMPİYONLUK TESADÜF DEĞİL, ALTAY'IN RUHUNDA VAR

Kararlılıkla yola devam ettiklerine değinen Altay Espor Başkanı Erdican Çilengir, "Tüm zorluklara rağmen espor branşında kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İnancımızdan ve vizyonumuzdan sapmadan sürdürdüğümüz bu emeğin karşılığını bugün sahada aldık. Altay armasını sahada en iyi şekilde temsil eden oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir kez daha görüldü ki; Şampiyonluk tesadüf değil, Altay'ın ruhunda var" dedi.

