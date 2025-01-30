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Haberler ESPOR Galatasaray 2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde şampiyon oldu!

Galatasaray 2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde şampiyon oldu!

Galatasaray, 2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde şampiyon oldu. Sarı kırmızılı EA FC Clubs takımı ligde 77 puana ulaştı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:31
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Galatasaray 2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde şampiyon oldu!

2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray şampiyon oldu. Sarı kırmızılı EA FC Clubs takımı ligde 77 puana ulaştı.

Galatasaray'ın Espor hesabından yapılan paylaşımda, "2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi Şampiyonu GALATASARAY! EA FC Clubs takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi'ni 77 puanla şampiyon olarak tamamladı!" ifadeleri kullanıldı.

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