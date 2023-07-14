EA SPORTS FC 24 FİYATI BELLİ OLDU! | EA Sports FC 24 sistem gereksinimleri ve yeni özellikler

EA SPORTS FC 24 TANITIM - Yıllarca piyasayı domine eden futbol simülasyon oyunu FIFA artık EA SPORTS FC 24 olarak çıkacak. Yeni oyun ile ilgili detaylar EA Games tarafından paylaşıldı. Oyunun Türkiye fiyatı da açıklandı. İşte EA SPORTS FC 24'ün özellikleri ve fiyatı...

EA SPORTS FC 24 FİYATI NE KADAR?

PS ve Xbox Fiyatları

Standart Sürüm için – 1399 TL

Ultimate Edition için – 1999 TL

PC Fiyatları

Standart Sürüm için – 1199 TL

Ultimate Edition için – 1699 TL

EA SPORTS FC 24 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Minimum

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10

İşlemci (CPU): Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

RAM: 8 GB

Ekran Kartı(GPU): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: 12

Boş Alan: 100 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10

İşlemci (CPU): Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

RAM: 12 GB

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT

DirectX: 12

Boş Alan: 100 GB

EA SPORTS FC 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tanıımı yapılan EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi de belli oldu. Her yıl Eylül ayında çıkan FIFA serisi gibi EA Sports FC 24 de 29 Eylül'de oyunseverler ile buluşacak. Oyun 22 Eylül'de erken erişime açılacak.

YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR!

Ultimate Team'de kadın futbolu olacak.

Hypermotion V teknolojisi ile yeni animasyon ve dinamikler yer alacak.

Frostbite oyun motorunun kullanılacak.