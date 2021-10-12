Fifa Online 4 sistem gereksinimleri nedir? FIFA Online 4 kaç GB ve nasıl indirilir? Volta Live nasıl oynanır?

ABD'li oyun şirketi Electronic Arts'ın yeni oyunu Fifa Online 4, çıkış yaptığı ilk günden itibaren oyunseverlerden büyük beğeni topladı. EA Games'in popüler oyunu FIFA 22'ye bir alternatif olarak ve tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülen oyun, oynanışı ve grafikleriyle iyi bir alternatif olduğunu ispatladı. Murat Kosova ve Nebil Evren'in de anlatımıyla Türkçe spiker destekli oyun, Türk oyuncuları sevindirdi. Peki Fifa Online 4 nasıl indirilir, sistem gereksinimleri nelerdir, oyun kaç GB ve nasıl oynanır? İşte tüm detaylar...

FIFA ONLINE 4 KAÇ GB?

EA Sports'un yeni oyunu Fifa Online 4, fiyatıyla birlikle kapladığı alan olarak da oldukça minimal. Şirketin bir başka oyunu olan FIFA 22'nin boyutu minimum 50 GB iken, Fifa Online 4'ün kurulumu için ise sadece 18 GB gerekmektedir.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Fifa Online 4'ü PC'den oynamak isteyen oyuncular için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de hesaplandı.

Oyunu minimum ayarlarda oynamak isteyen oyuncular;

İşlemci: AMD Phenom 7950 4 çekirdek veya AMD Athlon II X4 620 ya da Intel Core i3-2100 3.1 GHz

Ekran Kartı: Radeon HD 7570 veya NVIDIA Geforce GT730 1 GB

RAM: 4 GB seviyesinde

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64 bitM

Önerilen ayarlarda oynamak isteyen oyuncular ise;

İşlemci: AMD FX-6350 6 çekirdek ve üzeri veya Intel Core i5-2550 3.4 GHz

Ekran Kartı: AMD Radeon HD6870 3 GB veya NVIDIA GTX 460 ile üzeri seriler

RAM: 8 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64bit sistemlerine sahip olmalıdırlar.

VOLTA LIVE ÇIKTI!

EA Sports'un dağıtımcılığını üstlendiği ve 101 XP tarafından geliştirilen FIFA Online 4'ün Volta Live modu da çıktı. Oyuna sahip olan oyuncular, Volta Live 29 Eylül tarihinden itibaren dereceli mod ile Volta Live modunu oynamaya başladı.

4v4 formatında gerçek oyuncularla online olarak oynanabilen Volta Live modu, 11v11 modunda gerçek oyuncularla takım veya rakip olma imkanı sunuyor. Seçilen takımdan bir futbolcuyu tercih ederek oynayabildiğiniz Volta Live modu Resmi Maç, Gerçek Oyuncularla Dostluk Maçı, Arkadaşlarla Özel Maç ve Yapay Zekaya Karşı İdman modlarında oynanabiliyor.

FIFA ONLINE 4 NASIL İNDİRİLİR?

Oyunu indirmek isteyen oyuncular, buraya tıklayarak oyunun resmi sitesine ulaşabilirler.