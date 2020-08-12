Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya vardı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan'la yeniden anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Öte yandan ise BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.
- 12.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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