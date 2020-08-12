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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler BB Erzurumspor Obertan'la anlaşmaya varıldı!

ile yeniden anlaşmaya vardı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya vardı

'in yeni ekiplerinden , Fransız orta saha oyuncusu 'la yeniden anlaşmaya vardı.

ekiplerinden , 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Öte yandan ise BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.

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  1. 12.08.2020
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