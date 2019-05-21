Üçlü averaj hesabı
İKİLİ AVERAJ HESABI
Göztepe-Bursaspor: İkili averajda birbirlerine üstünlükleri yok. Göztepe'nin genel averajı eksi 6, Bursaspor'un ise eksi 10. Son hafta maçları belirleyici olur. Göztepe-BB Erzurum: İki maçı da Erzurum kazandığı için Dadaşlar ligde kalır.
ÜÇLÜ AVERAJ HESABI
Son hafta sonuçlarına göre Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor 35 puanda kalabilir. Göztepe, Ankaragücü'ne yenilir, Bursaspor, Y.Malatya ile berabere kalır ve BB Erzurum Kayserispor'u yenerse 3 takım 35 puanda buluşacaklar. Aralarında oynadıkları maçlara bakıldığında BB Erzurumspor kümede kalacak. Göztepe ve Bursaspor küme düşecek.
- 21.5.2019
-
MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
-
Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
-
Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Üçlü averaj hesabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.