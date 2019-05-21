Üçlü averaj hesabı
21 Mayıs 2019, Salı
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Üçlü averaj hesabı

Üçlü averaj hesabı
Akhisar, Süper Lig'e veda etmişti. Küme düşecek diğer iki takım hangileri olacak merak konusu. , Bursaspor ve 'dan 2'si alt lige gidecek. İşte ihtimaller:

İKİLİ AVERAJ HESABI
Göztepe-Bursaspor: İkili averajda birbirlerine üstünlükleri yok. Göztepe'nin genel averajı eksi 6, Bursaspor'un ise eksi 10. Son hafta maçları belirleyici olur. Göztepe-BB Erzurum: İki maçı da Erzurum kazandığı için Dadaşlar ligde kalır.

ÜÇLÜ AVERAJ HESABI
Son hafta sonuçlarına göre Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor 35 puanda kalabilir. Göztepe, Ankaragücü'ne yenilir, Bursaspor, Y.Malatya ile berabere kalır ve BB Erzurum Kayserispor'u yenerse 3 takım 35 puanda buluşacaklar. Aralarında oynadıkları maçlara bakıldığında BB Erzurumspor kümede kalacak. Göztepe ve Bursaspor küme düşecek.
  1. 21.5.2019
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