Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda 2-2 Arjantin | Penaltılar: 3-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lionel Messi Arjantin'i yarı finale taşıdı!

Hollanda 2-2 Arjantin | Penaltılar: 3-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lionel Messi Arjantin'i yarı finale taşıdı!

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında, son 16 turunda ABD'yi eleyen Hollanda ile Avustralya'yı kupa dışına iten Arjantin karşı karşıya geldi. Tangocular mücadelede 2-0 öne geçse de, skoru koruyamadı ve 2-2'lik sonuçla maç uzatmalara gitti. Seri penaltı atışları sonrası Arjantin adını yarı finale yazdırarak Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:56 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 01:02
Hollanda 2-2 Arjantin | Penaltılar: 3-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lionel Messi Arjantin'i yarı finale taşıdı!

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde son 16 turunda ABD'yi geçen Hollanda, Avustralya'yı mağlup eden Arjantin'le kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Nahuel Molina ve 73'te penaltıdan Lionel Messi kaydetti.

PORTAKALLAR GERİ DÖNDÜ!

Hollanda'nın golleri ise oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Wout Weghorst'tan geldi. Deneyimli forvet, 83. ve 90+11. dakikalarda skora etki etti ve dev mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları sonucu yarı finale çıkan taraf Arjantin oldu. Hollanda ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RAKİP HIRVATİSTAN!

Yarı finale yükselen Arjantin'in rakibi, Brezilya'yı penaltılar sonucu eleyen Hırvatistan oldu.

LIONEL MESSI BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Arjantin'in 2'nci golünü atan Lionel Messi, attığı bu gol ile Dünya Kupası'nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu olan Batistuta'yı yakaladı. Dünya Kupası'nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllar onu teğet geçmiş...
18 yaşındaki oğluna bakın! Ebru Şallı “Berom” dediği Beren Tan’ı paylaştı! Görenin nutku tutuldu! “Bu nasıl bir yakışıklılık...”
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda-Arjantin maçına Weghorst damgası! İşte futbolcunun golleri...
Hırvatistan - Brezilya maçına Livakovic damgası!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 22:48
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 22:45
Burak Bekaroğlu Hatayspor ile anlaştı! Burak Bekaroğlu Hatayspor ile anlaştı! 22:35
Samsunspor ile Yeni Malatya yenişemedi! Samsunspor ile Yeni Malatya yenişemedi! 22:29
Darüşşafaka Manisa'da kazandı! Darüşşafaka Manisa'da kazandı! 21:36
1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı! 1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı! 21:07
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 19:42
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 19:31
G.Saray Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor G.Saray Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor 18:21
Zalgiris - Anadolu Efes | CANLI Zalgiris - Anadolu Efes | CANLI 18:14
G.Saray set vermeden kazandı! G.Saray set vermeden kazandı! 18:00
Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması 17:55