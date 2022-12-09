Hollanda 2-2 Arjantin | Penaltılar: 3-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lionel Messi Arjantin'i yarı finale taşıdı!

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde son 16 turunda ABD'yi geçen Hollanda, Avustralya'yı mağlup eden Arjantin'le kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Nahuel Molina ve 73'te penaltıdan Lionel Messi kaydetti.

PORTAKALLAR GERİ DÖNDÜ!

Hollanda'nın golleri ise oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Wout Weghorst'tan geldi. Deneyimli forvet, 83. ve 90+11. dakikalarda skora etki etti ve dev mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları sonucu yarı finale çıkan taraf Arjantin oldu. Hollanda ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RAKİP HIRVATİSTAN!

Yarı finale yükselen Arjantin'in rakibi, Brezilya'yı penaltılar sonucu eleyen Hırvatistan oldu.

LIONEL MESSI BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Arjantin'in 2'nci golünü atan Lionel Messi, attığı bu gol ile Dünya Kupası'nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu olan Batistuta'yı yakaladı. Dünya Kupası'nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.