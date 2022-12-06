Haberler Dünya Kupası 2022 FAS İSPANYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

FAS İSPANYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Fas ile İspanya kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:30
FAS İSPANYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fas ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FAS - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fas - İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

İspanya: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo

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