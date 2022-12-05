Japonya Hırvatistan maçı CANLI | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Grupların tamamlanmasının ardından son 16 mücadeleleri başladı. F grubunu 2. sırada tamamlayan Hırvatistan ile sürpriz bir şekilde E grubunu lider tamamlayan Japonya karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Japonya - Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Petkovic.