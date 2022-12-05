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Japonya Hırvatistan maçı CANLI | 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Japonya, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan Japonya - Hırvatistan maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 18:20
Japonya Hırvatistan maçı CANLI | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Grupların tamamlanmasının ardından son 16 mücadeleleri başladı. F grubunu 2. sırada tamamlayan Hırvatistan ile sürpriz bir şekilde E grubunu lider tamamlayan Japonya karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Petkovic.

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