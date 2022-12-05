İlginç istatistik! Dünya Kupası'nın en çok yürüyen oyuncusu Messi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden olan Arjantin Milli Takımı, Avustralya'yı son 16 turunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, turnuvanın ilk turdaki maçları göz önüne alındığında ilginç bir istatistiğe imzasını attı. Prime Video'nun paylaştığı bilgilere göre Messi attığı 4 bin 625 adımla, ilk turda sahada en çok yürüyen oyuncu oldu. Messi'yi 4 bin 525 adımla Ganalı Salisu ve 4 bin 505 adımla Meksikalı Lozano izledi.