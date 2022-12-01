KANADA FAS MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Kanada - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kanada - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KANADA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kanada - Fas maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KANADA - FAS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kanada

St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies, David

Fas

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal