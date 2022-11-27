Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya Kosta Rika: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Japonya Kosta Rika: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadele, Kosta Rika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kosta Rika'nın golünü haberimizden izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 14:54
Japonya Kosta Rika: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Japonya ve Kosta Rika, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele, Kosta Rika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kosta Rika'nın golü 81. dakikada Fuller'den geldi. Kosta Rika bu sonuçla, ilk 3 puanını aldı. Japonya da, ilk maçta Almanya karşısında aldığı galibiyet sonrası 3 puanda kaldı.

Japonya bir sonraki maçını İspanya ile oynayacak. Kosta Rika ise Almanya ile karşı karşıya gelecek.

İLK ŞUT GOL OLDU
Öte yandan Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu Japonya maçının 81. dakikasında attı ve o şut gol oldu.

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