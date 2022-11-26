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Arjantin 2-0 Meksika (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. C grubu karşılaşmasında Arjantin Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:03
Arjantin 2-0 Meksika (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Lusail Stadyumu'nda İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Messi ve 87'nci dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Arjantin bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.

Arjantin, C Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Meksika'nın rakibi ise Suudi Arabistan olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

MAÇIN GOLLERİ;

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