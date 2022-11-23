Haberler Dünya Kupası 2022 İSPANYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | İspanya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İSPANYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | İspanya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:01
İSPANYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | İspanya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Morata, Fati

Kosta Rika: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell

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