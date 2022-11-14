Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? İşte ayrıntılar

Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? İşte ayrıntılar

2022 Katar Dünya Kupası öncesi heyecan dorukta. Futbolseverler, bu organizasyonu merakla bekliyor. Dünya Kupası öncesi, futbolseverler Dünya Kupası tarihine dair önemli detayları merak ediyor. Peki, Dünya Kupası'nı şimdiye dek en çok hangi ülke kaldırdı? İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:17
Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? İşte ayrıntılar

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı.

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2018 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanı Brezilya'ya ait. "Sambacılar" 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise dörder kez mutlu sona ulaştı.

Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

Uruguay, İngiltere ve İspanya finalde kaybetmedi

Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.

İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.

Dünya Kupası'nın en dramatik takımı Hollanda

Dünya Kupası'nın en dramatik takımı, Hollanda olarak göze çarptı.

"Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.

Bu arada birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan, kupanın bir adım uzağında kaldı.

Almanya 8, Brezilya 7 kez finalist oldu

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu.

Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya 6, Arjantin, 5, Fransa 3 kez finale çıkmayı başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

Finaller ve sonuçları

FIFA Dünya Kupası tarihinde yapılan finaller ve sonuçları şöyle:

Tarih

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1930

Uruguay

Arjantin

4-2

1934

İtalya

Çekoslovakya

2-1 (Uzatma)

1938

İtalya

Macaristan

4-2

1950

Uruguay

Brezilya

2-1

1954

Batı Almanya

Macaristan

3-2

1958

Brezilya

İsveç

5-2

1962

Brezilya

Çekoslovakya

3-1

1966

İngiltere

Batı Almanya

4-2 (Uzatma)

1970

Brezilya

İtalya

4-1

1974

Batı Almanya

Hollanda

2-1

1978

Arjantin

Hollanda

3-1 (Uzatma)

1982

İtalya

Batı Almanya

3-1

1986

Arjantin

Batı Almanya

3-2

1990

Batı Almanya

Arjantin

1-0

1994

Brezilya

İtalya

0-0 (3-2 Penaltı)

1998

Fransa

Brezilya

3-0

2002

Brezilya

Almanya

2-0

2006

İtalya

Fransa

1-1 (5-3 Penaltı)

2010

İspanya

Hollanda

1-0 (Uzatma)

2014

Almanya

Arjantin

1-0 (Uzatma)

2018

Fransa

Hırvatistan

4-2

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