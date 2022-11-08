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Dünya Kupası'nın en golcü ülkesi hangisi? Sürpriz istatistik!

Bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore. Macarlar, 1954 Dünya Kupası'nda 5 maçta rakip filelere 27 gol bıraktı, Güney Kore ise aynı turnuvada 2 maçta kalesinde 16 gol gördü. Dünya Kupası'nda maç başına gol ortalaması en yüksek takım Macaristan, en düşük ekip ise Angola. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:24
Dünya Kupası'nın en golcü ülkesi hangisi? Sürpriz istatistik!

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok skor üreten takım unvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. Grup'ta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

Macaristan

1954

5

27

Batı Almanya

1954

6

25

Fransa

1958

6

23

Brezilya

1950

6

22

Brezilya

1970

6

19

Arjantin

1930

5

18

Brezilya

2002

7

18

Almanya

2014

7

18

Avusturya

1954

5

17

Portekiz

1966

6

17

Batı Almanya

1970

6

17

En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

Güney Kore

1954

2

16

İsveç

1950

5

15

Belçika

1986

7

15

Fransa

1958

6

15

Zaire

1974

3

14

Haiti

1974

3

14

Batı Almanya

1958

6

14

Batı Almanya

1954

6

14

Brezilya

2014

7

14

El Salvador

1982

3

13

Meksika

1930

3

13

En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın

Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

Brezilya, 109 karşılaşmada 229 golle 2,10, Almanya da 109 müsabakada 226 golle 2,07 ortalama yakaladı.

Turnuva tarihinde 3 maç oynayıp 2 gol bulan Angola, 0,67 golle en düşük ortalamaya sahip takım oldu. 13 maçta 10 gol atan İrlanda Cumhuriyeti 0,77, 5 karşılaşmada 4 gol kaydeden Galler ise 0,80 gol ortalamasında kaldı.

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