2022 Katar Dünya Kupası'nda maske takmak yasaklandı

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Tribünlerin yine eğlenceli ve renkli taraftarlarca doldurulması beklenirken Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi flaş bir açıklama geldi.

Katar 2022 Organizasyon Komitesi, Meksika taraftarının bu geleniğine katılmadığını ve taraftarların stadyumlarda maske takmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Charro şapkaları, geleneksel bir Meksika şarkısı olan "Celito Lindo"nun söylenmesi ve rengarenk maskeleriyle Meksikalılar, turnuvanın renkli taraftarlarından.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Meksika Dışişleri Bakanlığı Strateji ve Kamu Diplomasisi Direktörü Alfonso Zagbe, "Organizasyon Komitesi'nden gelen son güncelleme, maskelere izin verilmeyeceği yönünde. Bazı maskelerin kullanıp kullanamayacaklarını sorduk ve bize bir sorun görmediklerini söylediler. Karmaşık bir bölgede, Ortadoğu'da olduğumuzu unutmayalım. Bu yüzden son kararla maskeler yasaklandı." dedi.

Zagbe, Meksikalı taraftarlara maçlarda maske götürülmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Daha önce açıklanan yasaklar

Maske yasağına ek olarak, Meksikalı yetkili turistler için başka kısıtlamalar olduğunu belirtti:



Organizasyon Komitesi, Dünya Kupası sırasında evlilik dışı ilişkiler veya halka açık yerlerde alkol almak gibi yasakların olduğunu açıkladı.