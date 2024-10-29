  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Bahar 22. BÖLÜM FULL İZLE İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 22. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 02:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 22. BÖLÜM FULL İZLE İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 22. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 22. BÖLÜM ÖZETİ

Timur'un Umay'ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar'a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin'in hamlesi Bahar'ı iyice köşeye sıkıştırır. Süreyya'nın hastaneye veda edişi Bahar'a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar'la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir. Evren ise üvey kardeşi Cem'in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır. Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir.

BAHAR 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Manchester United'ın yeni hocası kim olacak? Erik ten Hag'ın yerine 10 aday var!
Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
A. Efes'e Barça çelmesi!
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 00:52
Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi 00:40
Türk Telekom Almanya'da kaybetti! Türk Telekom Almanya'da kaybetti! 00:09
Ronaldo penaltı kaçırdı, Al Nassr elendi! Ronaldo penaltı kaçırdı, Al Nassr elendi! 23:41
Beşiktaş deplasmanda kayıp! Beşiktaş deplasmanda kayıp! 22:47
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 22:42
Daha Eski
Milliler veda etti! Milliler veda etti! 21:19
G.Saray'dan Beşiktaş'a olay yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a olay yanıt! 19:55
Bodrum Taşdemir ile yollarını ayırdı Bodrum Taşdemir ile yollarını ayırdı 19:33
F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! 18:45
Mehmet Topal kupada da hız kesmedi Mehmet Topal kupada da hız kesmedi 18:27
Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! 18:06