Bahar 22. BÖLÜM FULL İZLE İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 22. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Timur'un Umay'ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar'a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin'in hamlesi Bahar'ı iyice köşeye sıkıştırır. Süreyya'nın hastaneye veda edişi Bahar'a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar'la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir. Evren ise üvey kardeşi Cem'in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır. Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir.

