  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU

Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Vakıfbank deplasmanda Eczacıbaşı’nı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 19:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Vakıfbank | MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Vakıfbank konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.

Cebeci Spor Kompleksi 'nde oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip Vakıfbank 19-25 kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25-23 alarak beraberliği yakaladı. Üçüncü sette Vakıfbank 19-25 üstünlükle skoru 2-1'e getirdi. Son sette rakibine fırsat tanımayan Vakıfbank mücadeleyi 3-1 kazandı.

İkinci maç 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda galip çıkmaması halinde 3'üncü müsabaka 14 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

İki takım son olarak Kupa Volley'de karşı karşıya gelmiş ve Turuncu-beyazlı ekip bu mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

G.Sraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan...
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
DİĞER
Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı
İngiliz devinde gündem Kerem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası flaş ayrılık! Derbi sonrası flaş ayrılık! 18:49
Brezilya'da Jesus iddaları! Brezilya'da Jesus iddaları! 18:39
G.Saray'ın Samsun planı hazır! G.Saray'ın Samsun planı hazır! 17:58
Yiğido'nun F.Bahçe mesaisi sürüyor! Yiğido'nun F.Bahçe mesaisi sürüyor! 17:43
Fırtına'da Rizespor mesaisi Fırtına'da Rizespor mesaisi 17:41
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 16:29
Daha Eski
Derbide kazanan G.Saray! Seride öne geçtiler Derbide kazanan G.Saray! Seride öne geçtiler 16:05
G.Sraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... G.Sraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... 16:00
G.Saray'da kritik maç öncesi taktik çalışması! G.Saray'da kritik maç öncesi taktik çalışması! 15:47
İngiliz devinde gündem Kerem! İngiliz devinde gündem Kerem! 15:38
F.Bahçe'de Sivas mesaisi başladı! F.Bahçe'de Sivas mesaisi başladı! 15:09
Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı 15:04