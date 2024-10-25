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YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 80. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 80. bölümü 25 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 80. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:50
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YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 80. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 80. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner. Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran'ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır. Ferit'in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur. Hem Ferit hem de Seyran için duygularıyla başa çıkmak gittikçe güçleşirken, dışarıdaki tehlike an ve an yaklaşmaktadır. Bu tehlike herkesi birlik olmaya iterken, yalının kapısı sürpriz bir isim tarafından çalınacak ve tüm dengeleri değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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