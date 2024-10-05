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GÖNÜL DAĞI 147. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı yeni sezonda 147. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 147. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 01:18
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GÖNÜL DAĞI 147. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 147. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 147. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ciritçi Abdullah'ın rahatsızlığının ardından amcaoğulları kasabaya geri döner. Ciritçi iyileşene kadar Taner'in evinde kalacaktır. Kenan ve Veysel arasında nasıl bir gerginlik çıkacaktır?

Halime, Taner'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. İrfan, babası için endişelenir ve kasabaya gelir. Halime, İrfan'ın yaşadığını nasıl öğrenecektir?

GÖNÜL DAĞI 147. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ramazan, Asuman için müzik yapımcısının yanına gider. Ramazan müzik yapımcısını ikna edebilecek midir?

Kiraz, Süslü Badegül'ü çalıştırmayı bir türlü beceremez. Sefer'in bu işte bir parmağı olduğunu düşünen Kiraz ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 147. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret

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