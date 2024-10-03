  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 77. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 77. bölümü 4 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 77. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:19 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 77. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 77. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan'ın yalanını yakalayan Seyran'ın işi kabul etmesi, Ferit için büyük bir sürpriz olur. Dedesinin evlilik baskısına maruz kalan Diyar, Ferit'in bu konudaki tutumunu öğrenmeye çabalarken, ikili ilişkileri konusunda bir yol ayrımına gelir. Suna'nın ne sakladığını öğrenmeye çalışan Kazım ise herkesin hayatını değiştirecek şaşırtıcı bir gerçeğin kıyısındadır.

Seyran ve Sinan, ilişkilerinin önemli bir adımını atmaya hazırlanırken Ferit de Diyar ile ilişkisinde yeni bir sayfaya geçmenin hazırlığını yapmaktadır. Ancak oğlu Sinan'ı Seyran'dan ayırmaya çalışan Ayla'nın yaptığı plan Seyran ve Ferit'i hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getirecektir.

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Bronckhorst: Hücumda cesur olmak için bugün...
Cimbom üstünlüğünü koruyamadı!
DİĞER
27 yılın ardından yeniden aşık olan Arzum Onan sıfır makyaj hali ile şoke etti! Ev haline yorum yağdı...
Kritik MGK sonrası İsrail'e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan'ın yanındayız
Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i açıklandı!
Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı! Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı! 21:05
Mourinho:Çağlar'ın yokluğunda... Mourinho:Çağlar'ın yokluğunda... 20:20
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri! 20:05
Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? 20:02
Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i açıklandı! 19:56
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 19:50
Daha Eski
Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... 19:35
Rigas Skola - G.Saray | CANLI Rigas Skola - G.Saray | CANLI 19:27
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı 19:25
Buruk: Hiçbir bahanemiz yok Buruk: Hiçbir bahanemiz yok 19:24
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:15
Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! 17:49