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Siyah Kalp 3. bölüm izle | Siyah Kalp son bölüm kesintisiz izle full - Show TV CANLI

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü merak edilirken "Siyah Kalp 3. bölüm izle, Siyah Kalp son bölüm kesintisiz izle full" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 17:43 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 17:50
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Siyah Kalp 3. bölüm izle | Siyah Kalp son bölüm kesintisiz izle full - Show TV CANLI

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 3. bölüm izleme linki ve detaylar...

SİYAH KALP 3. BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP 3. BÖLÜM ÖZETİ

Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar.

İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yakınlaştırır. Melek'ten uzak duramayan Cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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