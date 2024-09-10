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GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ 2024 | Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? - TRT 1 Gönül Dağı dizisi

TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 17:48 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 18:00
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GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ 2024 | Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? - TRT 1 Gönül Dağı dizisi

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonu için bekleyiş başladı. İzleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtını araştırırken tarih belli oldu. Güncel bilgileri sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gönül Dağı yaz başında sezona ara vermişti. Sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezon tarihi ise belli oldu. Gönül Dağı yeni sezonu 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret

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