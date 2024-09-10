GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ 2024 | Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? - TRT 1 Gönül Dağı dizisi

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonu için bekleyiş başladı. İzleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtını araştırırken tarih belli oldu. Güncel bilgileri sizler için derledik.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Gönül Dağı yaz başında sezona ara vermişti. Sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezon tarihi ise belli oldu. Gönül Dağı yeni sezonu 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Melis Sevinç - Selma Çiçek
Hazal Çağlar - Asuman
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
Zümre Meğreli - Elif
Ferhat Eşsiz - Producer
Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
Ali Düşenkalkar - Muammer
Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Cemre Melis Çınar - Fadime
Çiğdem Aygün - Keriman
Utku Ateş - Serdar
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ramiz Mullamusa - Aziz
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Cemil Şahin - Behçet
Halil Ergün
Ergun Kuyucu - Ali
Ruhi Sarı - Fikret